Jef Van der Veken en Lierse moeten naar Olympic Charleroi voor de beker: “Wat daar vorig jaar gebeurde, laten we best achter ons” Kristof De Cnodder

22 september 2020

08u23 0 Lier Na de prima competitiestart in 1B (zeven op twaalf) moet Lierse Kempenzonen woensdagavond voor de beker naar Olympic Charleroi. Vorig seizoen speelde Lierse in Charleroi nog een tumultueuze wedstrijd. “Maar dat laten we gewoon best achter ons”, vindt Lierseverdediger Jef Van der Veken (28).

Een klein jaar geleden stonden Olympic Charleroi en Lierse in Eerste Amateur al eens tegenover mekaar. In Charleroi werd het 1-1. Die match ontaarde toen in een soort van veldslag, zowel op het veld als in de tribunes, waar het bestuur van Lierse werd belaagd door lokale hooligans. Jef Van der Veken zat toen niet in de selectie, maar kent de verhalen uiteraard wel.

“Tja, het is niet fraai wat daar allemaal is gebeurd, maar het is verleden tijd”, haalt Jef Van der Veken de schouders op. “Ik denk ook niet dat de jongens die vorig jaar al rondliepen op het Lisp die zaken gaan aanhalen om iedereen nog wat extra op te naaien. Integendeel, in aanloop naar deze nieuwe ontmoeting kunnen we best de rust bewaren en het niet groter maken dan het was. Laat ons sereen focussen op ons doel: de volgende ronde bereiken.”

Trein is vertrokken

Uiteindelijk heeft het huidige Lierse dat soort externe motivatietrucjes misschien ook helemaal niet nodig. De ploeg draait prima en zit in een bepaalde flow. “Dat klopt”, beaamt Jef Van der Veken. “Na onze onverwachte promotie plaatsten veel mensen vraagtekens achter onze kern. Maar op de eerste speeldag pakten we meteen een onverhoopt punt tegen titelkandidaat Westerlo en daar hebben we veel moed uit geput. Nadien klopten we RWDM en Club Brugge B, wat toch zeker ook geen slechte tegenstanders waren. Het is alleen jammer dat we in Lommel in de slotfase een punt lieten glippen. Los daarvan voel je dat onze trein goed vertrokken is.”

Van der Veken zelf zit mee op die trein. De twijfelende voetballer die hij in de voorbije twee jaar te vaak was, is uitgegroeid tot een secure pion. “Het klopt dat ik me beter in mijn sas voel. Je moet weten dat het toch even aanpassen was om voor zo veel volk te spelen”, zegt de ex-speler van clubs als Witgoor en Oosterzonen. “Intussen ben ik dat gewoon. Dat ik op het einde van vorig seizoen even mijn kans kreeg als defensieve middenvelder heeft bij mij ook wel iets los gemaakt. Op die positie kon ik bevrijd spelen. Het goede gevoel dat ik daaraan over hield, komt me van pas nu ik opnieuw achteraan sta.”