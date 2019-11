Jef en Bernardina al 65 jaar gelukkig samen Kristof De Cnodder

10 november 2019

18u38 0

Feest bij de familie Van Hooff uit Lier. Jef Van Hooff (87) en Bernardina Willems (86) vierden immers hun 65ste huwelijksverjaardag.

De jubilarissen deden dat samen met dochter Christel, zoon Carl en de klein- en achterkleinkinderen. Jef en Bernardina leerden mekaar destijds kennen in de turnclub. Turnen zit er nu niet meer in, maar in de plaats daarvan proberen de jubilarissen zo veel mogelijk samen van hun rustige oude dag te genieten.

Jef – die vroeger werkte als kleermaker en voor Agfa Gevaert – pikt nog regelmatig een wedstrijdje mee van voetbalclub Lierse. Ook Bernardina heeft trouwens iets met de ploeg van het Lisp, want haar broer Robert speelde jarenlang in Lierses eerste elftal.