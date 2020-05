Janssens AluSystems heeft nu ook coronagerelateerd product voor de horeca: doe eens een terrasje in een omgebouwde serre Kristof De Cnodder

15 mei 2020

15u55 1 Lier Janssens AluSystems – een producent van hobbyserres uit Lier – heeft een nieuw, coronagerelateerd product op de markt gebracht. De Bubble36 is een gepimpte serre die onder andere in de horeca kan worden ingezet om klanten van mekaar gescheiden te houden.

Als straks de horeca zou mogen heropenen, wordt het een uitdaging om onderling contact tussen klanten zo veel mogelijk te beperken. De Bubble36 kan daarbij helpen. “We hebben een bestaand serremodel lichtjes omgebouwd”, zegt Peter Janssens, CEO van Janssens AluSystems. “In het midden wordt een scheidingswand gemonteerd, zodat we twee aparte ruimte krijgen van drie meter op drie. Daar kunnen dan mensen uit de zelfde contactbubbel samen iets eten of drinken aan een tafel, zonder dat zij het risico lopen om met corona besmet te worden door de mensen aan de tafel naast hen.”

Omdat de Bubble36 in totaal 18 vierkante meter groot is, lijkt het systeem niet meteen geschikt voor kleinere caféterrassen. Maar B&B’s zouden op deze manier bijvoorbeeld wel een speciale ontbijtruimte in hun tuin kunnen installeren. “Ondertussen hebben we al een paar bestellingen binnen”, geeft Peter Janssens nog mee. “Eens de coronacrisis achter de rug is, kan de Bubble36 uiteraard gewoon dienst blijven doen of voor andere doeleinden worden gebruikt. Ombouwen tot een gewone serre kost op zich weinig moeite.” Wie een Bubble36 wil bestellen, kan daarvoor terecht bij distributeur OASO. De kostprijs bedraagt 3.200 euro.