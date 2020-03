Jaar na brand is nieuwe vleugel WZC Sint-Jozef klaar: “Hier kunnen we mensen met dementie onderbrengen in kleinere groepjes” Kristof De Cnodder

11u38 0 Lier Woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Lier nam zopas een gloednieuwe vleugel in gebruik. Daar is plaats voor een dertigtal bejaarden met dementie of een andere cognitieve beperking. “In de nieuwbouw kunnen we kleinere leefgroepen creëren, wat beter is voor mensen die aan dementie lijden”, zegt rusthuisdirecteur Werner De Backer.

De nieuwe afdeling van WZC Sint-Jozef aan de Leuvensevest is sinds kort operationeel. Het gaat om het gebouw dat in januari 2019 – toen de aannemer nog volop bezig was – werd getroffen door een zware brand. Door die brand liep de bouw een klein jaar vertraging op, maar intussen is alles dus toch klaar geraakt.

“Onlangs konden onze bewoners met een cognitieve beperking – in hoofdzaak gaat het om dementie – hun intrek nemen in de nieuwe vleugel”, vertelt Werner De Backer. “Het bijzondere is dat we die mensen nu in kleine leefgroepen van maximum acht personen kunnen onderbrengen. Dat is beter, want op die manier worden de mensen in kwestie minder gestoord en raken ze minder snel overprikkeld.” In totaal is er plaats voor drie leefgroepen van acht bejaarden en één van zeven.

Buitengevoel

Bij het uittekenen van de plannen werd veel gefocust op lichtinval, functionaliteit en herkenbaarheid. “Verder zal er een aparte tuin worden aangelegd voor de afdeling in kwestie”, geeft Werner De Backer nog mee. “Op het gelijkvloers is er ook een terras en op de eerste verdieping zijn er zelfs twee. Zo creëren we een maximaal buitengevoel.”

De bewoners van de nieuwbouw zijn nu volop alles aan het ontdekken. “Sommige mensen reageerden onmiddellijk erg positief. Anderen zijn even hun draad kwijt en zijn nog wat op zoek naar een andere routine”, aldus Werner De Backer. “We gaan er van uit dat iedereen binnenkort zijn draai wel zal hebben gevonden. Ons personeel helpt iedereen daar zo goed mogelijk bij.”

Tot slot nog dit: de vroegere dementieafdeling van Sint-Jozef staat momenteel even leeg. Bedoeling is om de kamers in de toekomst te renoveren. Later kunnen er dan weer andere bejaarden worden ondergebracht.