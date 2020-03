Interesse in overname Elzenhof is groot: “Hoop deze week op juiste bod” Els Dalemans

07 maart 2020

23u30 0 Lier Een tiental geïnteresseerden bezochten zaterdagnamiddag horecazaak Elzenhof op de Grote Markt in Lier. Die bekende taverne sloot midden februari de deuren na een faillissement, firma Horecapartners organiseerde zaterdag een kijkdag. “Ik verwacht in de loop van de week toch minstens één bod”, zegt Filip Nicasi van Horecapartners.

“Elzenhof is een grote naam in Lier, de horecazaak bestaat al vele decennia. Ook de uitstraling van het statige pand zorgt mee voor het succes, net als de centrale ligging pal op de Grote Markt. Vanaf het moment dat de zon schijnt, zit het terras dan ook meteen overvol. Binnen is naast een taverne ook een feestzaal aanwezig, met plaats voor 150 zittende of 300 staande gasten” zegt Nicasi.

Groot engagement

“We kregen zaterdag een tiental geïnteresseerden over de vloer, van drie tot vier mensen verwacht ik in de loop van de week een bod. We laten kandidaten zelf met een voorstel komen, want naast een overnameprijs houden we ook rekening met de toekomstplannen van kandidaten. Dit is geen kleine zaak, dat betekent dus meteen ook een groot engagement én financieel risico. Het is nu aan de curator om de knoop door te hakken, maar ik denk dat het snel weer gezellig druk zal zijn in ’t Elzenhof.”