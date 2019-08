Inschrijvingen ‘Parkinson of a Bitch’ lopen als een trein Kristof De Cnodder

27 augustus 2019

Op dit moment hebben al 450 mensen zich ingeschreven voor de ‘Parkinson of a Bitch’ fiets- en wandeltocht, die op zaterdag 7 september door Lier en omstreken trekt. De organisatoren willen geld inzamelen voor de strijd tegen de ziekte van Parkinson. “Wie ten laatste op woensdag 28 augustus inschrijft, krijgt enkele speciale voordelen”, laat organisator Thomas Renders weten.

Geïnteresseerden kunnen zelfs op de dag van het evenement nog inschrijven, maar vroege beslissers krijgen een extraatje. “Wie uiterlijk woensdag bevestigt, krijgt een T-shirt en na afloop van zijn fietstocht of wandeling een bord spaghetti”, vertelt Thomas Renders. “Vorig jaar telden we in totaal zowat achthonderd deelnemers. We hopen dat aantal te overtreffen en zitten daarvoor mooi op schema.”

Renders geeft verder nog mee dat er voor de tweede editie van ‘Parkinson of a Bitch’ extra parkeerplaats is voorzien in de buurt van de startplaats (de scoutslokalen in de Marnixdreef). “Betonfabriek Ergon en het nabijgelegen klooster stellen hun parking ter beschikking.”

Deelname kost twaalf euro voor volwassenen en zeven euro voor kinderen. Meer info en inschrijven via www.parkinsonofabitch.be