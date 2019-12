Ingrid Weetjens brengt single All in Good Time uit: “Wil al zingend aankaarten dat we te veel met onszelf bezig zijn” Kristof De Cnodder

16 december 2019

20u14 14 Lier Zangeres Ingrid Weetjens - die van Opoeteren afkomstig is, in Aarschot woont en les geeft aan de muziekacademie van Lier - heeft zopas onder de naam Juno een eigen single uitgebracht. Het nummer heet All in Good Time. “In het lied wil ik aankaarten dat we in onze maatschappij tegenwoordig al te veel met onszelf bezig zijn”, vertelt Ingrid.

Muziek heeft een hele grote plaats in het leven van Ingrid Weetjens. Ingrid geeft niet alleen les aan de Lierse academie, in haar vrije tijd is ze ook singer-songwiter. Samen met pianist Koen Geudens en producer Joes Brands begon ze onlangs met het nieuwe muzikale project Juno. Die samenwerking leverde nu dus een eerste single op. All in Good Time is een voorproefje voor een EP die eind januari zal worden gereleaset.

“All in Good Time gaat over het vastzitten aan onze ik”, legt Ingrid Weetjens uit. “Ik voel dat we in onze maatschappij alsmaar meer naar onszelf kijken en minder rekening houden met anderen. Toch mogen we niet vergeten dat wij medeverantwoordelijk zijn voor het geluk van anderen en ook voor zaken als milieu en klimaat. Dat wil ik al zingend graag in de verf zetten. Ik ben nu eenmaal een wat naïeve en dromerige wereldverbeteraar (glimlacht). De kerstperiode leek me een goed moment om met deze boodschap naar buiten te komen. Mensen staan dezer dagen nu eenmaal wat meer open voor zulke woorden.”

Meer info via www.ingridweetjens.com