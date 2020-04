In één week 37 inbreuken tegen coronamaatregelen Tim Van Der Zeypen & Kristof De Cnodder

03 april 2020

14u20 0 Lier In één week tijd heeft de politie van Lier maar liefst 37 inbreuken vastgesteld voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Het merendeel van de proces-verbalen werd uitgeschreven voor niet-essentiële verplaatsingen.

“Er waren 27 inbreuken voor niet-essentiële verplaatsingen”, zegt Magalie Derboven van de politiezone Lier. “Onder hen onder meer enkele vissers, een ruiter en een klant in een café.” Verder verbaliseerde de politie ook nog acht personen die het samenscholingsverbod negeerden en kregen twee uitbaters van handelszaken eveneens een proces-verbaal.

Sinds vorige week donderdag worden er meteen boetes uitgeschreven en wordt er niet eerst meer gewaarschuwd. Nu er dit weekend goed weer wordt voorspeld zal er net zoals in heel Vlaanderen ook in Lier extra toezicht worden gehouden door de politie: “Om na te gaan of iedereen zich aan de maatregelen houdt.”

Ook de stad Lier en het OCMW roepen op om dit weekend de maatregelen te blijven volgen. “De kans dat het dit weekend extra druk zal zijn op de stadsvesten en dijken is groot. Het is dus van groot belang dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen strikt opvolgt”, vult de stad aan.

De stad Lier verzamelde alle informatie voor inwoners en lokale handelaars op www.lier.be/corona. Mensen die vragen hebben, kunnen mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be of kunnen bellen naar het speciale callcenter op het nummer 0800 14 68.