In afwachting van omvorming tot congrescentrum: koffiebranderij Van Ouytsel strijkt tijdelijk neer in beschermd gebouw De Roode Flesch Kristof De Cnodder

01 juli 2020

19u52 0 Lier Dit najaar worden de voorgevels van de aanpalende historische gebouwen Schaekberd en De Roode Flesch – op de Lierse Grote Markt – in hun oude glorie hersteld. Het is de eerste zichtbare stap richting de omvorming van de panden tot een congrescentrum. In afwachting zal koffiehuis Van Ouytsel de site alvast wat laten heropleven door er enkele uren per week koffie te branden.

Er beweegt wat rond het Schaekberd en De Roode Flesch. De vijftiende-eeuwse gebouwen - die vroeger onder andere de Lierse stadsbrouwerij, de stedelijke administratieve diensten en centrum voor volwassenenonderwijs Crescendo huisvestten - zijn sinds begin vorig jaar in het bezit van het plaatselijke ondernemerskoppel Paul Van den Broeck en Liesbeth Schwartz. De kopers maakten al snel bekend dat ze het Schaekberd en de Roode Flesch willen verbouwen tot een congrescentrum. Dat zal Constant worden genoemd, naar de grootvader van eigenaar Paul.

Ook coworking

“In het afgelopen jaar hebben we hard gesleuteld aan de plannen”, vertelt Liesbeth Schwartz. “Vanaf oktober gaat er een eerste tastbare ingreep gebeuren: de restauratie van de voorgevel. Tegen eind dit jaar zou die klus geklaard moeten zijn. Begin 2021 hopen we ook een vergunning te hebben voor de verbouwing van de binnenkant. We dromen er van om in het voorjaar van 2022 de deuren te kunnen openen. Naast een congrescentrum willen we ook een coworking space creëren. Dat is een idee dat er gaandeweg is bij gekomen. In de planningsfase hebben we veel overlegd met de stad Lier en dienst Erfgoed Antwerpen. We willen te werk gaan met het nodige respect voor de historiek van de gebouwen.”

Koffiegeur

Overigens kregen Paul Van den Broeck en Liesbeth Schwartz in de voorbije maanden heel wat historische uitleg van koffiebrander op rust Bob Van Ouytsel. De familie Van Ouytsel had tussen 1876 en 1963 een branderij in De Roode Flesch. Inmiddels is het familiebedrijf iets verderop gevestigd, meer bepaald in de Rechtestraat. “Het contact met Bob bracht ons op het idee om de geschiedenis tijdelijk te laten herleven”, zegt Liesbeth Schwartz. “We vroegen Bobs dochter en opvolgster Judith of ze eventueel nog eens koffie wou komen branden in De Roode Flesch. Op die manier willen we de gebouwen nu al wat laten heropleven.”

Judith Van Ouytsel ging graag in op de vraag. “Zelf heb ik nooit meegemaakt dat onze branderij in De Roode Flesch zat, maar toch heb ik iets met het gebouw”, geeft Judith mee. “En dus ging ik graag in op Liesbeths vraag. Een paar uur per dag zal mijn zoon Yunus in De Roode Flesch met een kleine staalbrander koffiebonen gaan branden, dit tot de restauratie van de voorgevel begint. Voor de goede orde: je zal ter plaatse geen koffie kunnen drinken of bonen kopen, maar wel de koffiegeur kunnen opsnuiven en eens een blik naar binnen werpen. Lierenaars met wat honger naar nostalgie zullen dit ongetwijfeld een tof initiatief vinden.”