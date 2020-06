IGEMO en 9 gemeenten bieden met ‘Stekr’ platform met woningadvies aan Antoon Verbeeck

15u15 0 Lier IGEMO en Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek presenteerden vandaag ‘Stekr’, een aanspreekpunt voor burgers voor gratis advies op maat van hun woning. Stekr bundelt de reeds bestaande dienstverleningen van de Woonwinkel, het Woonloket en het Energiehuis in één merk.

Burgers kunnen bij Stekr terecht voor alle vragen rond huren en verhuren, ondersteuning bij duurzame renovatie, een gids in het financiële landschap van premies en leningen en advies bij het beperken van het energieverbruik in de woning. “Wonen & energie hangen onlosmakelijk aan elkaar. Zowel inhoudelijk als praktisch is het veel efficiënter om onder één noemer te communiceren naar burgers”. Zegt Jeroen Dillen, projectmanager bij IGEMO en gespecialiseerd in het thema Wonen.

Energiescan

“De adviseurs van Stekr staan burgers bij van a tot z. De dienstverlening is gratis en beperkt zich niet enkel tot advies. Inwoners kunnen rekenen op heel wat diensten zoals een energiescan aan huis. Zo brengt Stekr ter plaatse hun energieverlies in kaart. Bovendien zijn er op de website infofiches ter beschikking voor de duurzame doe-het-zelver. Ook enkele handige berekeningstools zijn in één klik beschikbaar. Inwoners die deze zomer een staycation doen en aan hun huis willen werken, kunnen alvast rekenen op Stekr”, vult coördinator renovatiecoaching Evelien Impens aan. Inwoners uit de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, SintKatelijne-Waver, Willebroek kunnen bij Stekr terecht via: www.stekr.be info@stekr.be. Meer informatie via deze link.