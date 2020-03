Ierse pub The Claddagh is failliet Kristof De Cnodder

08 maart 2020

15u39 10 Lier De Ierse pub The Claddagh, in de Lierse Eikelstraat, is failliet. Eind vorige maand legde de achterliggende BVBA Richson de boeken neer bij de handelsrechter in Mechelen. Advocate Kristin Van Hocht werd aangesteld als curator.

In de Lierse Eikelstraat is al jaren een Ierse pub gevestigd. Eerst heette het café O’Fiach, maar in 2009 verhuisde de toenmalige uitbater zijn zaak naar Mechelen. Nadien opende een andere uitbater er The Claddagh. Aan dat verhaal kwam nu dus een einde. De inboedel van het café wordt geveild door online veilinghuis VH Auctions. Die veiling loopt van 16 tot en met 23 maart. Op woensdag 18 maart (tussen 9 en 10 uur) is er een kijkdag.