Iedereen opzij, want Fiesta Europa komt er aan! Kristof De Cnodder

23 mei 2019

19u22 0

Aan de Gasthuisvest in Lier gaat morgen Fiesta Europa van start, een driedaagse (culinaire) markt met Europese specialiteiten. Om het opstellen van de marktkramen mogelijk te maken was er sinds vanmiddag al een parkeerverbod van kracht op de Gasthuisvest. Verschillende automobilisten hadden dat echter niet in de gaten en hun voertuigen werden dan maar op politiebevel weggetakeld.

Tegen morgenmiddag zouden alle kramen volledig geïnstalleerd moeten zijn. Fiesta Europa is vrijdag open tussen 12 en 22 uur, zaterdag tussen 10 en 22 uur en zondag tussen 10 en 19 uur. U kan er dan komen proeven van allerhande internationale gerechten, zoals pizza en paella. Dagelijks is er ook muzikale omkadering voorzien: DJ Henry op vrijdag; Duo Exclusivo en Elisa op zaterdag en La Mancha op zondag. Het is overigens al de vijfde keer dat Fiesta Europa Lier aandoet.