Huize Nazareth neemt 31 nieuwe assistentieflats in gebruik, twee derde is al verhuurd Kristof De Cnodder

01 juli 2020

17u58 1 Lier Het Lierse woonzorgcentrum Huize Nazareth beschikt sinds vandaag over 31 nagelnieuwe assistentieflats. Een aantal bejaarden nam meteen zijn intrek in één van de pas opgeleverde wooneenheden. Twee derde van de nieuwe woonsten werd inmiddels al effectief verhuurd.

Huize Nazareth (gelegen in de Kriekenstraat) bood tot voor kort plaats aan 114 bewoners. Sinds vandaag werd het bestaande aanbod uitgebreid met 31 assistentieflats, verdeeld over drie bouwlagen. Het appartementencomplex – dat De Groene Bomen werd genoemd - is met een corridor verbonden met het hoofdgebouw.

Alarmsysteem

“Senioren die zichzelf nog goed kunnen redden, kunnen in één van de nieuwe appartementen terecht”, vertelt Anne Bouwen van Huize Nazareth. “De bewoners kunnen zelfstandig blijven verder doen, maar in geval van nood is er wel altijd iemand van ons zorgteam dichtbij om te helpen. Via een alarmsysteem in elke woning kan men rechtstreeks contact maken met onze zorgkundigen. Verder mogen bewoners bijvoorbeeld ook komen eten in onze cafetaria. Maar even goed kunnen ze in hun flat hun eigen potje koken. Vanzelfsprekend is het appartementsgebouw rolstoelvriendelijk en aangepast aan de noden van oudere mensen. Nog een extra troef is de groene omgeving.”

Een assistentieflat met één slaapkamer huren kost veertig euro per dag, voor een flat met twee slaapkamers wordt vijftig euro per dag gevraagd. In die prijs zitten de kosten voor verwarming, water en elektriciteit inbegrepen. Een appartement aankopen kan niet. Momenteel is ongeveer twee derde van de wooneenheden verhuurd. Meer info op www.huize-nazareth.be/assistentiewoningen