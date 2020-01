Horecazaak Tørst brengt gelegenheidsjazzband naar Lier Kristof De Cnodder

20 januari 2020

18u15 0 Lier Horecazaak Tørst in de Lierse Eikelstraat organiseert nu zaterdag een jazzavond met een gelegenheidsband. “We willen graag wat meer leven in de brouwerij brengen in Lier”, zeggen uitbaters Björn Corthoudt en Denise Roelants van Tørst.

Tørst – waar je iets kan eten en drinken, maar ook vinylplaten kan kopen – opende vorige zomer de deuren. In de voorbije maanden zette men al een paar keer een avond met livemuziek op poten. Nu zaterdag (vanaf 20 uur) is dat weer het geval.

“Enkele bevriende jazzmuzikanten kruipen voor één keer samen op het podium”, vertellen Denise en Björn van Tørst. “Ook in de komende maanden zullen we blijven inzetten op dit soort evenementen. Op muzikaal vlak lijkt Lier soms een beetje ingedommeld en wij willen de stad wakker schudden.”

Het optreden is gratis toegankelijk. Wie zelf eens graag zou komen optreden in Tørst kan zich steeds aanmelden via hello@torst.be