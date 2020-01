Hooiktse varkenskoppen gaan opnieuw richting Rijmenam Antoon Verbeeck

19 januari 2020

In Koningshooikt (Lier) vond op zondag de Sint-Antoniusviering plaats en zoals de traditie het wil ging dat met een veiling van voedsel gepaard. Na de eredienst werden er onder andere pensen, spek, hammen, fruit en groenten per opbod verkocht. Maar de blikvangers van de verkoop waren opnieuw de varkenskoppen. De ervaren bakkers uit Rijmenam (Bonheiden), al jaren trouwe klanten in Koningshooikt, gingen net als vorig jaar met de koppen aan de haal. De Rijmenammers hadden tijdens het biedingsspel minder concurrentie dan andere jaren en konden de twee koppen voor 45 euro op de... kop tikken. Het hoogste bedrag dat werd geboden was voor een ham, waar iemand 61 euro voor over had. De opbrengst van de verkoop gaat naar de verfraaiing van de kerk. Na de viering konden de dorpsgenoten klinken op het nieuwe jaar tijdens een receptie die werd aangeboden door het stadsbestuur en de lokale handelaars. Voor het eerst werd er een systeem met herbruikbare bekers gehanteerd.