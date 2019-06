Hooikt maakt zich op voor 42ste jaarmarkt Kristof De Cnodder

20 juni 2019

De dorpsraad van Koningshooikt organiseert nu zondag voor de 42ste keer de Hooiktse Jaarmarkt. Ongeveer 350 standhouders tekenen tussen 9 en 16 uur in het dorpscentrum present voor de traditionele rommelmarkt en kermis.

Een bijzonder extraatje dit jaar is de tentoonstelling omtrent Congo in het voormalige gemeentehuis. Hooiktenaar Jan Alpaerts werd in Congo geboren en woonde er tot zijn zestiende. Via een aantal (kunst)objecten wil Jan Alpaerts een beeld schetsen van het Congo dat hij zo goed kent.

Daarnaast is er tijdens de jaarmarkt heel wat muziek en andere animatie. Zo zorgen toneelkring Hooikt op Planken (HOP), fanfare De Eendracht, dansclub Scratch en fanfare De Vrije Burgers voor het nodige vertier. Voor de kinderen is er om 11 uur een snoepworp aan het gemeentehuis.

Tot slot is het vermeldenswaard dat aan de ‘Veussekweek’ (het deel van de Liersebaan dat naar het kerkhof leidt) gelegenheidscafé De Kikkermond wordt open gehouden. Een deel van de opbrengst van deze drankstand gaat naar de stichting Kom op tegen Kanker.