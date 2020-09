Hondenweide aan Pallieterland laat op zich wachten, pachter van grond wil (voorlopig) niet mee Kristof De Cnodder

16 september 2020

16u06 2 Lier Een half jaar nadat het Lierse schepencollege besliste dat er een hondenlosloopzone moest komen aan landschapspark Pallieterland (in de Ouderijstraat) is dat plan nog niet concreet. De persoon die de voorziene lap grond in pacht heeft van het Lierse OCMW wil immers niet mee.

“Toen we de betrokkene inlichtten over het plan voor de hondenweide liet hij aanvankelijk uitschijnen dat hij wou meewerken aan een regeling”, vertelt Liers schepen van Dierenwelzijn Rik Pets (N-VA). “Nu blijkt dat toch wat moeilijker te liggen. We hopen op termijn alsnog tot een vergelijk te kunnen komen. Anders moeten we onze opties herbekijken.”

Enquête CD&V

De stad Lier heeft al een hondenlosloopzone, in de Beatrijslaan. Toch was er vraag naar een tweede speelzone voor honden, liefst dicht bij het stadscentrum. De zoektocht naar een geschikte locatie blijkt echter niet zo evident. Zo werd een eerdere concrete piste op de Dungelhoeffsite afgeschoten door omwonenden die vreesden voor overlast. Intussen lanceerde de Lierse oppositiepartij CD&V een online enquête over dit onderwerp. Via https://lier.cdenv.be/hondenweide kunnen Lierenaars ook een suggestie doen over een potentieel interessante inplantingsplaats.