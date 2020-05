Hofstraat krijgt nieuw rioleringsstelsel en wegdek Kristof De Cnodder

17 mei 2020

22u47 0 Lier Het schepencollege van Lier heef beslist dat er een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel moet komen in de Hofstraat. Tegelijk worden de rijbaan en de voetpaden heraangelegd. De kosten voor deze operatie worden geraamd op zo’n 230 000 euro.

Dik twee maanden geleden kwam een bus van vervoersmaatschappij De Lijn in de Hofstraat vast te zitten toen een deel van het wegdek verzakte. Onderzoek wees uit dat de onderliggende riolering in erg slechte staat was. Na een camera-inspectie bleek de riolering in heel de straat aan vervanging toe. Inmiddels werd alvast een studiebureau aangesteld dat de herstelling moet coördineren. De eigenlijke werken staan over enkele maanden op de planning.