HLN-huisfotograaf stelt knappe fotoreeks rond Timmermansbeeld tentoon Kristof De Cnodder

13 juni 2019

08u56

Bezoekers van het leescafé van de Lierse bibliotheek kunnen daar sinds kort een fotoreeks bewonderen van David Legrève. Onze HLN-huisfotograaf zorgde voor een aantal knappe plaatjes waarop het borstbeeld van Liers bekendste schrijver Felix Timmermans, op het Timmermansplein, een prominente rol speelt.

David Legrève is een freelance fotograaf die al heel wat jaren beelden levert aan Het Laatste Nieuws. Zijn vertrouwde werkterrein is de regio Mechelen-Lier. Op deze manier komt David wekelijks in de Pallieterstad, waar hij gefascineerd raakte door de buste van Felix Timmermans aan de binnennete.

“Het beeld is erg expressief. Telkens er iets voor zijn ogen gebeurt, lijkt Timmermans er het zijne van te denken. Ik bezoek Timmermans regelmatig, als een goede vriend of een ouder familielid. Bij elk bezoekje voel ik hem denken: ‘hadden ze me nu niet met mijn gezicht naar het water kunnen draaien?’”, glimlacht David Legrève.

Soms krijgt de bronzen Timmermans één of andere kraam voor zijn neus, een andere keer laten mensen flesjes bier achter aan zijn voeten en het gebeurt ook dat er een afvalcontainer of een fiets tegen zijn sokkel wordt geparkeerd. Dit soort zaken legde David Legrève door de jaren heen vast op de gevoelige plaat. De grappige/kunstige foto’s kregen nu dus een mooi plaatsje aan de muren van het leescafé. De permanente mini-tentoonstelling is gratis te bezichtigen.