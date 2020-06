Hittegolf in aantocht? Tijdelijk terrassenzone in Lier biedt verfrissing

Bjorn Corthoudt van vinylshop met bar Tørst blikt al meteen heel tevreden terug op de eerste dagen van de pop-up terrassenzone op de stedelijke evenementenweide naast het stadspark. “Het was er meteen ‘boenk op’. Op de eerste avond zaten alle terrassen al vol”, vertelt de zaakvoerder.

Samen met ’t Kafaat, Petit Cuistot, De Comeet en Bar Estivo mocht hij het terras van zijn vinylshop én bar uitbreiden “En dat was zeker nodig”, zegt Bjorn. “Wij zitten in de Eikelstraat. Dat is een smal straatje. We hebben wel een terras maar het was gewoon niet mogelijk om uit te breiden. Het kwam dus echt als een geschenk.”

“Erg plezant”

Ook zaterdagnamiddag, één dag na de opening, lokte Stadshaven enkele tientallen bezoekers. Onder hen een groep vrienden uit Lier. “Het was goed weer en we besloten om af te spreken. Nu het opnieuw kan, moesten we niet lang twijfelen”, luidt het bij de zeven twintigers. “De locatie is fijn, het weer is mooi en de cocktails smaken. Het is in ieder geval erg plezant.”

De vijf bars werkten samen om Stadshaven uit te baten maar het was de stad Lier die met het idee op de proppen kwam en twee weken geleden de vraag stelde aan de café-uitbaters. Er werd toen geopteerd om de containers waarin we ze hun pop-up bars hebben opgebouwd samen te huren.

Succesvol

De stoelen en tafels alsook de tenten voorziet de stad. De eerste dagen waren al meteen een schot in de roos. De café-uitbaters blikken voorzichtig maar tevreden terug. En met het goede weer van de komende dagen, beginnen de café-uitbaters ook al te dromen. “Alleen maar blije gezichten hier”, besluit de tevreden café-uitbater van Tørst.

Stadshaven is elke dag geopend tot 1.00 uur ’s avonds. Het biedt plaatst aan zo’n 600 tot 700-tal personen. De uitbaters mogen nog gebruik maken van de locatie naast het Stadspark tot eind augustus.