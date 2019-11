Historische Gevangenpoort wordt hippe bar Bubbels & Borrels De Poort serveert vooral champagne, cava, prosecco en cocktails Kristof De Cnodder

05 november 2019

15u43 1 Lier In de historische Gevangenenpoort aan het Lierse Zimmerplein ging recent Bubbels & Borrels De Poort open. Deze hippe bar is gelinkt aan het nabijgelegen hotel Zimmerhof, maar is even goed toegankelijk voor niet-hotelgasten.

Vroeger was in de Gevangenpoort de bruine kroeg ’t Cachot gevestigd, maar dat café werd jaren geleden al opgedoekt. Sinds 2008 werd een deel van de laatst overgebleven Lierse stadspoort gebruikt als opslagplaats voor het naastgelegen Zimmerhof. Nu gooien de mensen van het Zimmerhof het dus over een andere boeg. In de voorbije maanden liet men een deel van de Gevangenenpoort inrichten als drankgelegenheid, iets wat van bij de opstart van het Zimmerhof eigenlijk al de bedoeling was.

Aparte ingang

“In Bubbels & Borrels gaan we vooral champagne, cava, prosecco en allerhande cocktails serveren”, legt Jorn Wittevrongel van het Zimmerhof uit. “Vanuit het hotel kan je rechtstreeks de bar binnen stappen, maar in de Eikelstraat is er ook een aparte ingang voor niet-hotelgasten. Die zijn uiteraard evenzeer welkom. De zaak is gelegen in een mooi historisch gebouw, maar heeft binnenin een frisse inrichting. Op die manier creëren we een speciale sfeer.” Overigens nam het Zimmerhof zopas ook vijf bijkomende hotelkamers in gebruik. Die ruimte werd gecreëerd door een aanpalend pand te slopen en te vervangen door een nieuwbouw. Het hotel telt voortaan 28 in plaats van 23 kamers.