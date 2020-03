Historicus Paul Vivet ziet laatste wens in vervulling komen: “Stad zal studie over Spaanse gouverneurs voltooien, nu kan ik met gerust gemoed sterven” Kristof De Cnodder

09 maart 2020

18u16 0 Lier Amateurhistoricus Paul Vivet (74) schonk een zelfgemaakt naslagwerk aan de stad Lier over de 38 Spaanse gouverneurs die tussen 1560 en 1712 in Lier actief waren. De studie is eigenlijk ‘slechts’ voor 95 procent klaar, maar de overhandiging vond nu al plaats omdat Vivet niet lang meer te leven heeft. “De stad beloofde het laatste luikje af te werken en dat geeft me gemoedsrust”, zegt de auteur.

Paul Vivet woont in Kessel, maar hij is geboren en getogen in Lier. De afgelopen vier jaar stak Vivet veel tijd in een studie naar de Spaanse gouverneurs die in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw in de Pallieterstad resideerden. Vivet nam ook de wapenschilden in de Spaanse kapel, aan de Grote Markt, onder de loep.

“Ik ben een fiere Lierenaar met een hart voor Spanje”, vertelt Paul Vivet. “Ik spreek ook Spaans en het was mijn droom om ooit Spaanse toeristen door Lier te gidsen. Om die reden wou ik graag zo veel mogelijk te weten komen over de gouverneurs uit Spanje die honderden jaren geleden Lier als uitvalsbasis hadden. In 2016 begon ik in allerhande archieven informatie over dit thema op te zoeken en te bundelen. Helaas werd ik in die beginperiode ook ernstig ziek.”

Gemoedsrust

Vier jaar geleden werd er bij Paul Vivet prostaatkanker vastgesteld. De gepensioneerde bediende en voormalig OCMW-voorzitter van Nijlen vocht dapper tegen zijn ziekte, maar inmiddels is de kanker toch uitgezaaid over zijn ganse lichaam. “Ik verblijf nu op de Palliatieve afdeling van het Lierse ziekenhuis en heb dus niet lang meer te leven”, geeft Paul Vivet aan. “Mijn naslagwerk is quasi klaar, maar het helemaal afwerken gaat me helaas niet meer lukken. Ik besloot mijn bevindingen nu dan al maar te overhandigen aan de stad. Schepen van Musea en Toerisme Rik Verwaest beloofde dat de stad de nodige inspanningen zal doen om in de toekomst de laatste puzzelstukjes te leggen. Die belofte geeft me innerlijke rust. Nu kan ik met een gerust gemoed sterven.”

Rik Verwaest (N-VA) is van opleiding zelf historicus en kan de inspanningen van Paul Vivet erg appreciëren. “Voor ons stadsarchief, onze toeristische diensten en de plaatselijke gidsenvereniging is dit erg waardevolle informatie”, aldus Verwaest. “Nu gaan we proberen om de laatste vijf procent van Pauls studie te voltooien. Daarvoor werd onder andere al contact opgenomen met de Spaanse ambassade en de Vlaamse Heraldische Raad, die veel afweet van wapenschilden. Via deze weg willen we ook een oproep lanceren. Wie zin heeft om mee te helpen en thuis is in deze materie, mag zich altijd aanmelden. Dat kan door een mail te sturen naar toerisme@lier.be.”