Hiphoppers Krix en Sash brengen plaat uit in coronathema: “Fans gaven mee input voor tekst” Kristof De Cnodder

07 mei 2020

21u42 0 Lier Hiphopcollectief Krix featuring Sash heeft een nieuwe plaat opgenomen in ‘coronathema’. Voor Iedereen is een song die een hoopvolle boodschap wil uitdragen. “Het bijzondere is dat onze fans mee input gaven voor de tekst”, zeggen Hooiktenaar Christoph Dierckx (Krix) en Itegemnaar Sasha Pauwels (Sash).

Corona is hét onderwerp dat de voorbije weken de gesprekken overheerste. Hiphoppers Krix en Sash – die omwille van de coronamaatregelen trouwens een tiental zomeroptredens geannuleerd zagen worden - besloten er nu een lied over te maken.

“De aanzet kwam eigenlijk van de mensen die ons volgen via de sociale media”, zegt het muzikale duo. “Ondertussen hebben we een bescheiden fanbase en verschillende mensen vroegen of we eens iets konden doen omtrent corona. Eerlijk gezegd waren we zelf aanvankelijk niet helemaal gewonnen voor het idee, maar uiteindelijk hapten we toch toe. We hebben er wel op gelet dat de song geen al te donkere ondertoon kreeg. De tekst bevat een boodschap van hoop.”

Klappende handen

“Wat de tekst extra speciaal maakt, is dat onze fans ons bepaalde trefwoorden aanreikten”, gaan Krix en Sash verder. “Daarvoor hadden we een oproep gelanceerd. Woorden als ‘klappende handen’ komen van onze aanhang. Wij hebben dan alles verder uitgewerkt en er muziek onder gezet. Het resultaat kreeg de titel Voor Iedereen.”

De clip van Voor Iedereen wordt op vrijdag 8 mei gelanceerd via YouTube. Vanaf 14 mei zal u de single ook kunnen downloaden via Spotify.