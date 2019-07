Hiphopper Krix schrijft drugsverleden van zich af in eerste song ‘Het spijt me’ Kameraad Sash zingt refrein in: “Tekst geeft me kippenvel” Kristof De Cnodder

11 juli 2019

Hiphopper Christoph Dierkcx uit Koningshooikt en zanger Sasha Pauwels uit Itegem brachten zopas hun eerste gezamenlijke song, met bijhorende videoclip op de markt. In ‘Het spijt me pt. II’ vertelt Christoph over zijn drugsverleden en over hoe hij na verloop van tijd weer op het rechte pad kwam. “Mijn ouders werden heel emotioneel toen ze het lied voor het eerst hoorden.”

Christoph Dierckx (25) en Sasha Pauwels (26) zijn al jarenlang goede vrienden. Recent kreeg hun vriendschap een nieuwe dimensie, want het duo bracht onder de naam ‘Krix featuring Sash’ het lied ‘Het spijt me pt. II’ uit.

“Ik ben al even met muziek bezig”, zegt Christoph Dierckx, die in het dagelijkse leven marketing studeert. “De song ‘Het spijt me’ schreef ik enkele jaren geleden en ligt al een poos in de schuif, maar nu wou ik er eens echt iets mee gaan doen. Ik vond enkele mensen die in me geloofden en die het lied op een professionele wijze wilden producen en uitbrengen. Verder werd er een knappe videoclip aan gekoppeld, die zich voor een groot deel afspeelt aan het station van Lier. Zelf neem ik de strofen voor mijn rekening, terwijl mijn makker Sasha het refrein zingt.”

“In mijn omgeving kreeg ik al vaak te horen dat ik eigenlijk best goed kan zingen, maar het is niet zo dat ik echt een zangcarrière nastreefde”, glimlacht Sasha. “Ik ben blij dat Christoph me nu een duwtje heeft gegeven in de juiste richting. Het inzingen was leuk om te doen. Recent traden we al eens op tijdens de braderij van Heist-op-den-Berg en ook dat beviel ons enorm.”

Via sociale media kregen Krix en Sash al heel wat positieve reacties op hun eerste gezamenlijke productie. Het moet gezegd dat het deuntje blijft hangen en dat de door Christoph geschreven tekst naar de keel grijpt. “De tekst is autobiografisch”, aldus Christoph. “Ik vertel over het feit dat ik als jonge kerel door drugs op het slechte pad geraakte. In die periode stopte ik een tijdlang met school en de situatie bracht thuis grote spanningen met zich mee. Later geraakte ik gelukkig van de drugs af. Op een dag schreef ik dan één en ander van me af. Met tranen in de ogen rolde ‘Het spijt me’ op een kwartier uit mijn pen. Mijn ouders waren bijzonder emotioneel toen ze het lied voor het eerst hoorden. Nu zijn ze supertrots op mij omdat ik die donkere periode met iets positiefs heb kunnen afsluiten.”

“Ook ik krijg kippenvel van de tekst”, pikt maatje Sasha in. “Ik vind het enorm knap dat Christoph zo openhartig durft vertellen over een moeilijke periode in zijn leven. Je merkt ook dat de mensen er door worden gepakt. Dat doet me vermoeden en hopen dat deze song echt iets kan worden.”

“Het is nu hopen dat enkele radiozenders de plaat oppikken”, besluit Christoph Dierckx. “Na alle positieve feedback die we tot nu toe ontvingen, dromen we stiekem van meer. We zijn pas een maand of drie bezig met dit project, maar we hebben de smaak al goed te pakken.”

Wie Krix featuring Sash eens live aan het werk wil zien, kan op 27 juli passeren op Heist Zomert. ‘Het spijt me pt. II’ is te downloaden via Spotify.