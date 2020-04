Het is nu officieel: coronacrisis dwingt stad tot schrappen van alle zomerevents Kristof De Cnodder

27 april 2020

23u23 14 Lier Het hing al langer in de lucht en is nu ook officieel: alle evenementen die deze zomer waren gepland op Liers grondgebied zijn geschrapt. Het Lierse schepencollege besliste om in het kader van de coronacrisis de eigen events af te gelasten, net als de manifestaties waarvoor een vergunning dient te worden aangevraagd. “Deze beslissing werd jammer genoeg stilaan onvermijdelijk”, zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Geen Lier Feest of Lier Centraal deze zomer. Ook de verschillende wijkkermissen zullen niet kunnen plaats vinden. Zelfs jeugdfuiven mogen niet worden georganiseerd voor 1 september. Corona gooit roet in het eten. Het Lierse schepencollege besloot vorige week nog even te wachten op verdere richtlijnen van de hogere overheden, maar die kwamen er vooralsnog niet. Vandaag besloot het stadsbestuur dan toch maar om zelf de stekker er uit te trekken.

“Hoe jammer dit ook is: deze afgelasting werd stilaan onvermijdelijk”, vertelt burgemeester Boogaerts. “Ik ben er van overtuigd dat de organisatoren van evenementen begrip zullen tonen voor deze maatregel. Verschillende onder hen hadden trouwens eerder zelf al hun conclusies getrokken. De andere organisatiecomités weten nu ten minste ook waar ze aan toe zijn.”

Eindelijk duidelijkheid

“Het is inderdaad goed dat er eindelijk duidelijkheid is”, reageert Thomas Renders van Lier Feest, het vierdaagse evenement dat normaal eind juni op de kalender stond. “Als het college deze beslissing nu niet had genomen, hadden we later deze week wellicht zelf besloten om de boel af te blazen. Nu hebben we nog geen al te grote kosten gemaakt en dus zal de financiële schade meevallen. Natuurlijk is dit een spijtige zaak, maar tegelijk is het begrijpelijk en weinig verrassend. Lier Feest zal deze tik wel overleven. In 2021 proberen we er een extra grote lap op te geven. Ik hoop verder dat de andere lokale organisaties hier zonder kleerscheuren uit komen.”