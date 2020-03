Herinrichting Polder van Lier vandaag van start gegaan Kristof De Cnodder

02 maart 2020

14u52 0 Lier Een aannemer in opdracht van de Vlaamse Waterweg is vandaag begonnen met de herinrichting van het gecontroleerde overstromingsgebied Polder van Lier. Er zal onder andere een bijkomende uitwateringssluis worden geïnstalleerd, zodat het gebied tussen twee natte periodes in sneller kan leegstromen. In één moeite worden enkele weilanden omgevormd tot natuurgebied.

De Polder van Lier is een 26 hectare groot stuk grond tussen de Mechelsesteenweg en het Netekanaal. Het gaat om een bufferzone die de Lierenaars bij stormtij moet behoeden van natte voeten. De Vlaamse Waterweg laat er nu een nieuwe uitwateringssluis in de bestaande dijk installeren. “Die maakt het mogelijk om de polder tussen twee natte periodes in sneller te laten leegstromen”, zegt woordvoerster Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. In de toekomst zal het gebied op drie à vier uur droog kunnen zijn, terwijl dat nu enkele dagen duurt. Een snelle uitwatering kan van belang zijn als de natte periodes mekaar vlug opvolgen.

Verder worden enkele weilanden die werden gepacht door hobbyboeren omgezet in natuurgebied. “We creëren zogenaamde ‘wetlands’, met veel water en riet. Dat vormt een ideaal biotoop voor vogelsoorten als de porseleinhoen en de roerdomp”, aldus nog Carolien Peelaerts.

In een eerste fase van de herinrichting worden in het binnengebied bomen en struiken die in de weg staan verwijderd. Eens die klus is geklaard start de bouw van de uitwateringssluis. Alles bij mekaar zullen de werken een tweetal jaar duren. “Tijdens de werkzaamheden wordt een stuk van de Netedijk afgesloten voor fietsers en voetgangers”, laat Carolien Peelaerts ten slotte weten. “Er is een omleiding voorzien via de Ouderijstraat, aan de buitenkant van het overstromingsgebied. Gedurende de herinrichting zal het overstromingsgebied trouwens perfect zijn functie kunnen blijven vervullen.”