Heraanleg stedelijk skatepark start deze week Kristof De Cnodder

03 juni 2019

13u43 0

De gespecialiseerde aannemer Concrete Dreams start deze week met de aanleg van een nieuw stedelijk skatepark nabij het Lierse jeugdcentrum Moevement. De stad investeert 100 000 euro in de vernieuwing. De skaters zelf kregen de nodige inspraak bij de herinrichting.

Eind vorig jaar besliste het Lierse stadsbestuur om het bestaande skatepark volledig te vernieuwen. “Het oude terrein was stilaan versleten en begon zelfs onveilig te worden”, zegt schepen van Jeugd Rik Verwaest (N-VA). “Binnenkort zal Lier beschikken over één van de strafste skateparken van de provincie. De plaatselijke skaters werden trouwens nauw betrokken bij het ontwerp.”

Dat overleg mondde uit in een modern skatepark dat bijna dubbel zo groot is als het vorige (925 vierkante meter). Het huidige asfaltterrein met losse elementen wordt vervangen door een geïntegreerd skatepark vol hoogteverschillen in gegoten beton. Zowel beginnende als ervaren skaters moeten er hun ding kunnen doen. Op woensdag 14 augustus zal het park feestelijk worden ingehuldigd.