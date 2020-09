Heraanleg Ros Beiaardstraat start in voorjaar 2021 Kristof De Cnodder

21 september 2020

09u34 0 Lier De heraanleg van de Ros Beiaardstraat in Lier is voorzien voor het voorjaar van 2021. De aangepaste plannen voor de herinrichting zijn intussen klaar en het stadsbestuur wil één van de volgende weken een aannemer gaan aanstellen.

Dat de Ros Beiaardstraat een woonerf zal worden, was al langer duidelijk. In samenspraak met de buurtbewoners werden de originele plannen voor de heraanleg nu enigszins aangepast. Zo werden de oorspronkelijk voorziene dwarse parkeerplaatsen vervangen door parkeerhavens (58 plaatsen in totaal). Verder zal de straat asverschuivingen krijgen om het verkeer af te remmen. Ondergronds komt er een gescheiden rioleringsstelsel.

De stad trekt 855 581 euro uit voor de hele klus. Van zodra bekend is welke aannemer de werken zal mogen uitvoeren, zal het stadsbestuur nog een bewonersvergadering organiseren.