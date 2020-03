Heraanleg Grote Markt gestart: gemotoriseerd verkeer moet tot half mei omrijden Kristof De Cnodder

09 maart 2020

20u13 0 Lier De veelbesproken heraanleg van de rijweg op de Lierse Grote Markt is van start gegaan. Pas tegen half mei zullen er opnieuw voertuigen kunnen passeren langs het marktplein.

Een door de stad aangestelde aannemer begon maandag met het verwijderen van de kasseien op de Grote Markt. Later zullen de kasseien opnieuw worden gelegd, deze keer in een cementbedding. De ingreep is nodig omdat het huidige wegdek begon te verzakken. Gemotoriseerd verkeer moet gedurende enkele weken omrijden. Tijdens de werkzaamheden blijven de voetpaden en het middenplein wel steeds toegankelijk voor voetgangers. Ter hoogte van de Eikelstraat is een tijdelijke doorsteek voorzien voor de zwakke weggebruikers.

De horecazaken rond de markt zien de komende weken met een bang hartje tegemoet, want zij vrezen minder volk over de vloer te krijgen. Sommige uitbaters spelen daar op in door tijdens de heraanleg een spaaractie of tombola te organiseren.