Heilig-Hartziekenhuis telde tot nu toe 28 corona-overlijdens, momenteel nog twee covidpatiënten op intensieve Intussen bereidt men zich voor op heropstart ‘gewone’ activiteiten Kristof De Cnodder

30 april 2020

21u22 0 Lier In het Lierse Heilig-Hartziekenhuis zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis, intussen twee maanden geleden, 28 mensen overleden aan de gevolgen van covid-19. Het goede nieuws is dan weer dat er momenteel nog ‘slechts’ twee patiënten op de intensieve corona-afdeling liggen.

Begin maart bereikte het coronavirus ons land. Twee maanden na die uitbraak maakte het ziekenhuis van Lier enkele cijfers bekend. In maart en april blijken er in het ziekenhuis 28 personen te zijn bezweken aan de gevolgen van corona. In totaal werden in Lier tot nu toe 165 covidpatiënten gehospitaliseerd. Daarvan belandden er 22 op de dienst intensieve zorgen. Begin deze maand waren de twaalf bedden op intensieve allemaal ingenomen. Vandaag liggen er nog twee mensen op intensieve, waarvan één aan de beademing. In totaal worden er op dit moment in het Heilig-Hartziekenhuis 32 coronapatiënten behandeld.

Niet-dringende klachten

Intussen maakt men zich in het Lierse ziekenhuis op om ook de ‘normale’ activiteiten te hervatten. Door de corona-drukte was dat een tijdlang niet mogelijk. Vanaf maandag 4 mei zullen patiënten met ‘niet-dringende’ klachten opnieuw verder geholpen kunnen worden. Ook de revalidatiedienst en de pijnkliniek zullen stapsgewijs worden heropgestart.

Aan de doorstart is wel een aantal veiligheidsmaatregelen verbonden. Wie een afspraak wil maken met één van de zorgverleners dient dat eerst aan te vragen via de website van het ziekenhuis. Indien de zorgverlener oordeelt dat er geen teleraadpleging mogelijk is, mag de patiënt op consultatie komen. Er wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke alleen te komen en maximum een kwartier van tevoren op te dagen, kwestie van volle wachtzalen te vermijden. Nog belangrijk: patiënten zijn verplicht om tijdens hun bezoek een mondmasker te dragen en uiteraard de sociale distancing te allen tijde te respecteren. Vanzelfsprekend blijft het ziekenhuis opgedeeld in een covid- en een niet-covidvleugel.