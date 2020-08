Heilig-Hartziekenhuis is klaar voor eventuele tweede coronagolf: “Personeel geeft strijdbare indruk” Kristof De Cnodder

03 augustus 2020

17u58 11 Lier In het Heilig-Hartziekenhuis van Lier is men naar eigen zeggen klaar om er vol tegenaan te gaan als men zou worden geconfronteerd met een tweede grote coronagolf. “Die is bij ons voorlopig nog niet aan de orde, maar ons personeel oogt alleszins strijdvaardig”, zegt hoofdarts ad interim Johan Debeuf.

In heel Vlaanderen zitten de coronacijfers in stijgende lijn en dus zetten de ziekenhuizen zich schrap. In Lier is dat niet anders. “Eind vorige week hielden we een infosessie voor ons personeel, met het oog op een eventuele tweede coronagolf”, laat Johan Debeuf weten. “Onze medewerkers – die het in maart en april bijzonder zwaar hadden – gaven alleszins een strijdbare indruk. Natuurlijk hadden we gehoopt op iets meer recuperatietijd na de eerste golf, maar we zullen klaar zijn. We hebben de afgelopen tijd extra ingezet op psychologische ondersteuning van ons team en dat is erg nuttig gebleken.”

Debeuf benadrukt verder dat er van een echte tweede golf in Lier momenteel nog geen sprake is. “We zijn momenteel niet coronavrij, maar de situatie is nog goed beheersbaar”, vertelt de Lierse hoofdarts, die geen cijfers wenst vrij te geven. “In het voorjaar werd de capaciteit van onze intensieve corona-afdeling op een bepaald moment overschreden, maar van dat punt zitten we nu nog een eind verwijderd. Hopelijk blijft dat in de komende weken zo.”