Heilig Hartkerk wordt na restauratie binnenkant ook cultuurtempel Kristof De Cnodder

10 oktober 2019

19u30 3

De Heilig Hartkerk, aan de Antwerpsesteenweg in Lier, krijgt binnen afzienbare tijd een bijkomende bestemming als cultuurtempel. Bedoeling is dat er in de toekomst naast misvieringen ook concerten en tentoonstellingen zullen worden georganiseerd. In die optiek wordt de binnenkant van de tachtig jaar oude kerk weldra onder handen genomen.

De Heilig Hartkerk werd eind jaren ’30 van de vorige eeuw gebouwd naar een ontwerp van architect Flor van Reeth. Sinds 1995 is het gebouw een beschermd monument. De stad Lier wil de kerk straks een bijkomende invulling geven en de kerkfabriek ziet dat ook zitten.

“Het kerkgebouw blijkt over een uitstekende akoestiek te beschikken. Mits enkele aanpassingen – onder andere op het vlak van brandveiligheid en toegankelijkheid - kan het dus perfect dienst doen als concertzaal”, vertelt Liers schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “Ook om tentoonstellingen te ontvangen biedt de kerk mogelijkheden.”

In de loop van volgend jaar zal de stad aan de binnenkant van de Heilig Hartkerk de nodige aanpassingswerken laten uitvoeren. Dit alles kadert trouwens in een breder restauratieproject van het interieur. Tussen 2005 werden de buitenkant van het gebouw en de glas-in-loodramen al aangepakt. In 2016 werd dan een Vlaamse subsidie van dik 400 000 euro bekomen voor een opknapbeurt van de binnenkant. Die centen zullen nu effectief worden gebruikt. Vanuit de stadskas wordt nog zo’n 600 000 euro extra geïnvesteerd in de restauratie.

Architectenbureau Arch & Teco werd inmiddels door het schepencollege aangesteld om de werken te begeleiden. Tegen eind 2022, begin 2023 zou de hele klus geklaard moeten zijn.