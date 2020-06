Hanne Luyten brengt eerste kinderboek uit: “Briefje van zoon bracht me op dit idee” Kristof De Cnodder

11 juni 2020

04u04 0 Lier Schrijfster Hanne Luyten uit Lier – bekend van het boek #nietaankindengezinverklappen – heeft nu ook een kinderboek op rijm uit. Samen met de Gentse illustratrice Noëmi Willemen brengt Hanne Het huis met de gele deur op de markt. “Op één avond vloeide de basisversie uit mijn pen”, zegt Hanne.

#nietaankindengezinverklappen is inmiddels al aan zijn zesde druk toe en mag dus een groot succes worden genoemd. Onrechtstreeks lag het boek ook aan de basis van Hanne Luytens volgende schrijfsel.

“Voor de coronacrisis heb ik over heel het Vlaamse land regelmatig lezingen gegeven over mijn eerste boek”, vertelt Hanne, die auteur is in bijberoep. “Toen ik na zo’n lezing eens midden in de nacht thuis kwam, vond ik een briefje van één van mijn kinderen op mijn kussen waarin hij schreef dat hij me miste. Op één of andere manier maakte dat iets bij me los. Mijn eerste reactie was: ik stop met werken en richt me fulltime op de kinderen. Daags nadien besefte ik dat mijn zoon dat natuurlijk niet van me vroeg. Hij wou gewoon even zijn emoties uiten. Toen ontstond bij mij het idee om een boek te gaan maken rond gevoelens bij kinderen.”

Zeven kinderen

Dat leidde dus tot Het huis met de gele deur, een prentenboek over een gezin met twee mama’s en zeven kinderen die uiting geven aan allerlei soorten emoties. “Op één enkele avond rolde de basisversie uit mijn pen”, blikt Hanne terug. “Natuurlijk is er nadien nog verder aan geschaafd. Noëmi Willemen zorgde voor de illustraties. Met de prenten en de rijmpjes werd het een boek op kindermaat. Tegelijk hoop ik dat de ouders er ook iets aan gaan hebben. Speciaal voor hen voegde ik nog een klein nawoord toe.”

Het huis met de gele deur (hardcover met 48 bladzijden) ligt vanaf donderdag in de boekhandel en kost 19,99 euro. Online bestellen kan ook via www.borgerhoff-lamberigts.be