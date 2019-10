Hang eens een Wimmeke Punk of Eva De Roovere aan de muur Muzikale neef en nicht tonen schilderstalent tijdens expo The Skinny Genes Kristof De Cnodder

01 oktober 2019

We kennen ze vooral van hun muziek, maar Eva De Roovere (41) en Wimmeke Punk (55) blijken ook nog andere artistieke talenten te hebben. Vanaf 12 oktober tot eind november stellen deze Lierse nicht en neef eigen schilderwerken tentoon in galerij Frann in de Berlarij. Grootste gemene deler in hun oeuvre: veel kleur.

Geboren Lierenaars Eva De Roovere (‘Slaap lekker/fantastig toch’) en Wimmeke Punk (‘As the bottle runs dry’) hebben hun sporen al verdiend in de muziekwereld. Nu maken de twee familieleden een artistiek zijsprongetje. Op 12 oktober opent in galerij Frann immers de schilderexpo The Skinny Genes. Vorig jaar brachten Eva en Wim onder die naam trouwens al een gezamenlijk muziekalbum uit.

“Het idee om bij Frann een tentoonstelling te organiseren kwam eigenlijk van mijn dochter Winona”, opent Wim(meke) (Punk) De Ridder. “Zij kwam al eens bij Frann over de vloer en op een dag zei ze tegen uitbaatster Anneke Meylemans dat ik ook schilderde. Anneke toonde meteen interesse en van het één kwam het ander. Ook Eva – die in haar vrije tijd eveneens regelmatig schildert - werd er bij betrokken. En zo komen we binnenkort dus voor het eerst met ons schilderwerk naar buiten.”

Eva noch Wim hebben de pretentie om zichzelf uit te roepen tot Vlaamse Meesters, maar ze schilderen wel vol overgave. “Indertijd moest ik van mijn ouders kiezen tussen teken- of muziekschool. Het werd het laatste”, lacht Eva, die recent van Lier naar Gent verhuisde. “Maar ik ben altijd wel op mezelf blijven tekenen en schilderen, gewoon omdat ik het graag deed. Ik schilder heel intuïtief. Ik begin altijd met wat kleur op een doek te gooien en van daaruit groeit dan een schilderij. Mijn stijl is eerder abstract.”

“Net als Eva gebruik ik graag veel kleuren”, pikt neef Wim in. “Ik neig eerder naar de popart. Ook ik ben op vlak van schilderen een autodidact. Mijn ouders wilden me destijds niet naar de kunstacademie laten gaan omdat het gerucht de ronde deed dat daar veel drugs werd gebruikt. Jarenlang heb ik geen potlood of penseel meer vast gehad, tot ik eens werd gevraagd om iets te schilderen voor een goed doel. Dat werk trok op niks, maar het werd wel verkocht voor aardig wat geld (lacht). Sindsdien kreeg ik de smaak weer te pakken en in de loop der jaren werden mijn schilderijen gelukkig iets beter.”

Wie benieuwd is naar het werk van Eva en Wim kan dus vanaf half oktober bij Frann terecht. De getoonde schilderijen zijn ook te koop. “Het is nu het moment om iets te kopen. Nu is alles nog betaalbaar. De doeken gaan pas echt waarde krijgen als we dood zijn”, besluit Wim al grappend.

Iedereen is welkom voor de vernissage van The Skinny Genes op zaterdag 12 oktober (vanaf 19 uur). Eva De Roovere en Wimmeke Punk zullen die avond vanzelfsprekend enkele muzikale nummers brengen. Meer info op www.frann.be