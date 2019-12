Half jaar na hersenbloeding stelt Niels (31) het opnieuw goed: “Marathonplannen zijn nog niet opgeborgen”

Lier

In december blikken we in tien verhalen terug op het jaar 2019 in de regio Mechelen-Lier. Voor Niels Van Espen was het niet zijn beste jaar ooit. Half juli kreeg de 31-jarige Lierenaar een hersenbloeding toen hij langs de Netedijk aan het joggen was. Via de media zocht én vond Niels het koppel dat hem redde. “Gelukkig ben ik er nu quasi volledig door”, zegt Niels. “Vanaf januari mag ik zelfs weer beginnen werken.”