Hailey Van de Weerd is eerste kerstkindje in onze regio Tim Van der Zeypen

25 december 2019

13u30 1 Lier Het eerste kerstkindje van onze regio werd woensdagochtend omstreeks 2.30 uur geboren in het Heilig Hartziekenhuis van Lier en heet Hailey. “Van de eettafel naar het ziekenhuis”, luidt het bij de ouders.

Voor Filip Van de Weerd (33) en Sharon Van Wijnendaele (31) uit Bevel (Nijlen) werd kerstdag sinds dinsdagnacht nog iets feestelijker. Het koppel vierde dinsdagavond nog gewoon kerstavond bij de ouders. “Maar na het dessert en een kopje koffie moesten we naar het ziekenhuis vertrekken”, vertellen de fiere ouders. Enkele uurtjes later, om 2.39 uur exact, werd hun dochtertje geboren. “Alles is prima en vlot verlopen”, klinkt het nog. “We zijn best verrast. Onze dochter was eigenlijk uitgerekend voor 28 december. Ze heeft dus besloten om wat sneller te komen.”

Hailey heeft een vijf jaar ouder broertje Ryan. “Ook hij is erg enthousiast om haar te ontmoeten”, voegen Filip en Sharon nog toe. Op de overige kraamafdelingen in onze regio bleef het voorlopig rustig en werden er nog geen andere kerstkindjes geboren.