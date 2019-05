Groen-Lier&Ko heeft bedenkingen bij koerswijziging Lier Centraal Kristof De Cnodder

28 mei 2019

De gemeenteraad van Lier keurde gisteren een bijkomende toelage van 40 000 euro goed voor het zomerse muziekfestival Lier Centraal. Oppositiepartij Groen-Lier&Ko formuleerde daarbij wel enkele bedenkingen.

Enkele weken geleden maakten de stad Lier en de organisatie van Lier Centraal bekend dat men het deze zomer grootser ziet dan in de voorbije jaren en dat men dus ook grotere namen op de affiche zal zetten. Zo komen andere Stan Van Samang, Bart Kaëll en K3 binnenkort naar de Lierse Grote Markt. Gisteren maakte het stadsbestuur officieel 40 000 euro toelage extra vrij, bovenop de 8 000 euro die al eerder was voorzien. Niet alle raadsleden waren echter even enthousiast.

“Een totaalbedrag van 48 000 euro is veel, zeker als je weet dat alle 120 Lierse vrijetijdsverenigingen samen jaarlijks slechts 35 000 euro aan subsidies ontvangen van de stad”, merkte Geert Marrin (Groen-Lier&Ko) op. “Bovendien vinden we de programmatie voor dat geld te eenzijdig en is er geen plaats voor lokaal talent.”

“Dat de programmatie eerder eenzijdig is, klopt voor een stukje”, gaf schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA) toe. “Deels komt dat omdat de affiche eerder laat werd samengesteld en alles snel moest gaan. Het extra budget voor Lier Centraal kwam pas vrij toen bleek dat de Pallieterderny niet zou doorgaan. De centen die we oorspronkelijk daarvoor hadden voorzien, hevelen we nu dus over naar Lier Centraal. Tegelijk is het ook een bewuste keuze om voor populaire artiesten te gaan die een breed publiek aanspreken. Als je belastinggeld in een dergelijk evenement stopt, lijkt het me logisch dat je zo veel mogelijk mensen op hun wenken wil bedienen. Wat programmatie van Liers talent betreft: dat komt wel degelijk aan bod, zij het eerder in de verschillende voorprogramma’s.”

Het eerste optreden in de concertreeks van Lier Centraal is dit jaar op donderdag 11 juli voorzien.