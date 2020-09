Groen licht van overheid: Lierse Kempenzonen mag 2.308 toeschouwers ontvangen bij volgende thuismatchen Kristof De Cnodder

11 september 2020

18u26 1 Lier Voetbalclub Lierse Kempenzonen mag tijdens haar komende thuiswedstrijden tot 2 308 toeschouwers gaan ontvangen. Door de coronadreiging mochten er in het begin van het seizoen maximum vierhonderd mensen tegelijk binnen in het Herman Vanderpoortenstadion, maar de Vlaamse en lokale overheid gaven nu groen licht voor meer fans. Voorlopig worden enkel abonnees toegelaten.

Vanaf het bekerduel van aanstaande dinsdag tegen RVC Hoboken zal er opnieuw wat meer voetbalsfeer hangen op het Lisp. Het plan dat Lierse uitdokterde om meer mensen coronaproof te ontvangen werd immers goedgekeurd door de bevoegde overheden. Uiteraard zullen de aanwezige supporters wel enkele speciale coronamaatregelen in acht moeten nemen. Een overzicht.

Algemeen

Het Vanderpoortenstadion wordt opgedeeld in zeven verschillende zones, met allemaal een aparte in- en uitgang. Bij de inkom dient iedereen zijn handen te ontsmetten. Ook het dragen van een mondmasker is steeds verplicht, behalve voor wie iets aan het eten of drinken is. Op de grond worden er verplichte routes aangegeven. Fans kunnen in bubbels van maximum vijf personen bij mekaar zitten. Tussen elke bubbel wordt minstens één meter afstand voorzien. Elke bubbel heeft ook één verantwoordelijke. Enkel die persoon kan de tribune verlaten om eten of drank te halen.

“Om de praktische schikking van de bubbels te organiseren, moeten plaatsen vooraf gereserveerd worden”, vertelt Lierse CEO Yorik Torreele. “Dat kan online via lierse.tickethour.be. Overigens zullen we vooralsnog enkel abonnees toelaten.” Op dit moment heeft Lierse iets minder dan 2 300 seizoenkaarten verkocht. Wie al een abonnement op zak had, zal dus zeker aan zijn trekken komen. Van gespreide aankomst- en vertrekuren is, in tegenstelling tot bij sommige andere profclubs, geen sprake.

Hoofdtribune

Wie op de hoofdtribune zit, dient er rekening mee te houden dat hij of zij niet terecht zal kunnen in kantine The Corner. “Er zal daar wel drank worden verkocht, maar het drinken kan er niet binnen worden geconsumeerd”, legt Yorik Torreele uit. “Vanzelfsprekend willen we lange wachtrijen ook vermijden. Dat geldt eveneens aan de toiletten. We zetten meer stewards per toeschouwer in dan normaal om er op toe te zien dat alles volgens de regels verloopt.”

Den Berg

Belangrijkste aandachtspunt op de befaamde tribune Den Berg: de staanplaatsen blijven vooralsnog gesloten. “Aanvankelijk hoopten we een deel van die capaciteit te kunnen benutten, maar de overheden willen enkel zittende supporters”, gaat Yorik Torreele verder. “Daar komt bij dat de mensen in het sfeervak niet per bubbel mogen komen. Iedereen in dat vak zal op één meter van zijn buur komen te zitten. Het bezoekersvak zal kunnen worden gebruikt door onze eigen aanhang, want uitsupporters worden niet toegelaten.”

Nieuwe tribune

In de nieuwste tribune, aan de zijde van de Voetbalstraat, zijn de loges en business seats ondergebracht. Ook voor de vips wordt het even aanpassen. “Het logecomplex zal open gaan, maar in de bekermatch tegen Hoboken gaan we nog geen eten serveren”, besluit Yorik Torreele. “Bedoeling is dat die catering tijdens de eerstvolgende competitiewedstrijd wel weer wordt opgestart. Het Themacafé, ten slotte, zal pas open gaan na afloop van de matchen.”