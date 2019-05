Griekse kok en Lierse vennoot openen restaurant Gonia: “Economische crisis in Griekenland ontvlucht” Kristof De Cnodder

27 mei 2019

19u24 5 Lier Lier is sinds afgelopen weekend een (Grieks) restaurant rijker. Gonia Greek Bistro heet de zaak die uitbaters Patrick Leysen en Kostas Fetfatzidis openden in de Schollebeekstraat. Kostas ontvluchtte het barre economische klimaat in zijn thuisland Griekenland om in België aan de kost te komen. “Gelukkig voel ik mezelf een wereldburger”, knipoogt Kostas.

In de Berlarij was er ooit al eens een authentiek Grieks restaurant, maar dat sloot een achttal jaar geleden de deuren. Gonia duikt nu in dat gat in de markt. De oprichters van de zaak zijn Patrick Leysen, een Lierenaar die ooit elf jaar in Griekenland woonde, en Kostas Fetfatzidis, een Griek die op het Griekse eiland Salamina zeventien jaar een restaurant runde.

“In mijn eigen land is het voor een horecazaak helemaal niet simpel om te overleven”, vertelt Kostas. “De zware economische crisis die Griekenland een jaar of tien geleden trof, blijft nazinderen. Veel Grieken hebben nog steeds een beperkt budget om te spenderen aan restaurantbezoeken. In mijn omgeving zag ik in de voorbije jaren een stuk of honderd mensen emigreren. Uiteindelijk besloot ik zelf ook de sprong naar het buitenland te wagen.”

Ook Vlaamse klassiekers

Kostas legde contact met zijn oude vriend Patrick, die hij al twintig jaar kent. “Kostas vroeg of ik zin had om eventueel samen iets uit de grond stampen in Lier”, pikt Patrick in. “Na dat gesprek deed ik een soort ‘marktonderzoek’ en heel wat mensen lieten blijken dat ze de komst van een Grieks restaurant helemaal zagen zitten. Voor mij was dat het sein om er volop voor te gaan.”

Eens Patrick en Kostas een geschikte locatie vonden, gingen ze aan de slag. “Gonia werd ondergebracht in het vroegere restaurantgedeelte van B&B Soetemin”, gaat Patrick verder. “Die B&B bestaat nog steeds, maar het restaurant was een beetje in onbruik geraakt. De uitbaters van Soetemin zagen ons graag komen. Om de gasten van Soetemin ter wille te zijn, hebben we trouwens ook enkele Vlaamse klassiekers op de kaart gezet. Zo hebben we iets meer variatie voor mensen die meerdere dagen na mekaar bij ons komen eten.”

Mooi stadje

Ondertussen voelt Kostas zich al prima thuis in Lier. “Ik woon hier sinds een paar maanden en vind Lier een aangenaam en mooi stadje”, glimlacht de inwijkeling. “Natuurlijk mis ik mijn gezin wel eens – mijn volwassen zonen zijn al het huis uit en mijn vrouw is thuis achtergebleven om voor haar moeder te zorgen – maar voor de rest heb ik weinig heimwee. Weet je, een Griek past zich snel aan en ik voel mezelf een wereldburger. Ik kan dus overal mijn plan trekken.”

Gonia is op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag open van 17.30 uur, op zondag vanaf 11.30 uur. Meer info via de facebookpagina van Gonia Greek Bistro.