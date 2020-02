Govert Deploige maakt musicaldebuut in Mamma Mia!: “Ik voel gezonde zenuwen” Kristof De Cnodder

17 februari 2020

16u04 0 Lier Het zijn drukke dagen voor Govert Deploige. De acteur uit Koningshooikt werd vorige week te elfder ure gevraagd om Jeroen Van Dyck te vervangen in de groots opgezette musical Mamma Mia!, met première op 7 maart en eerste try-out op 22 februari. “Veel tijd om me in te werken is er niet, maar ik ben er van overtuigd dat het zal lukken”, zegt Deploige.

Het was een complete verrassing toen Govert Deploige onlangs een telefoontje kreeg van Stany Crets, producent en regisseur van Mamma Mia!, een musical vol hits van ABBA. Of Deploige geen zin had om de afgehaakte Jeroen Van Dyck te vervangen? “Stany overviel me met die vraag”, blikt Govert Deploige terug. “Ik moest bovendien ook nog eens snel beslissen. Na overleg met mijn vrouw (actrice Britt Van Der Borght, red.) besloot ik om ervoor te gaan. Praktisch is het niet evident, want ik ben momenteel ook stemregie aan het doen voor een animatiefilm, maar zo’n kans wou ik niet laten liggen.”

Even heel druk

En zo maakt Deploige binnenkort zijn musicaldebuut naast kleppers als Ann Van den Broeck, Tine Oltmans en Stany Crets. De uit Limburg afkomstige Hooiktenaar zal de rol van Harry spelen. “Ik heb ervaring als acteur en als zanger, maar speelde nooit eerder in een musical. Laat ons zeggen dat het me gezonde zenuwen geeft”, glimlacht de vervanger van Jeroen Van Dyck. “Veel tijd om me in te werken is er niet. Toch ben ik er van overtuigd dat het zal lukken. Mijn teksten zitten ondertussen al in mijn hoofd. De rest zal straks ook wel loslopen. Dat het nu even heel erg druk is, neem ik er bij”, besluit Govert Deploige. Meer info op www.deepbridge.be/shows/mammamia.