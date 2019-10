Goedkoop tweedehandskleding kopen kan voortaan in ruilwinkel ‘t Bazarke Kristof De Cnodder

22 oktober 2019

18u46 0

Enkele dagen geleden opende in de Lierse Irislaan ’t Bazarke, een ruilwinkel voor tweedehandskleding. De door vrijwilligers gerunde winkel richt zich vooral op klanten die het financieel niet zo breed hebben.

’t Bazarke is een gezamenlijk initiatief van de vzw Mondiale Werken, de vzw Creatief Ruilen en het Lierse OCMW. “Alle drie de partners hadden een eigen stock aan tweedehandskleding en accessoires en die voegden we nu samen. We willen voortaan samen mensen helpen die het financieel wat moeilijker hebben”, vertelt Tom Van de Vel van Mondiale Werken. “De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting stelde in de Irislaan 15 een woning ter beschikking als winkelpand. Het huis ernaast mogen we gebruiken als magazijn.”

In principe kan iedereen in ’t Bazarke terecht, maar de winkel mikt in hoofdzaak op klanten die het niet breed hebben. Concreet werkt het als volgt: wie kleding in goede staat inlevert, krijgt een stempelkaart. Die kan je gebruiken om je andere kledingstukken of accessoires aan te schaffen. Stempelkaarten kunnen ook worden aangekocht, mits een gift van minstens twee euro. Vanzelfsprekend kan u ook gewoon spullen schenken, zonder iets mee te nemen in de plaats.

’t Bazarke is open op maandag (tussen 13 en 15 uur), op dinsdag (tussen 10 en 14 uur), op woensdag (tussen 13 en 16 uur) en op zaterdag (tussen 10 en 14 uur).