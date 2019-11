Goed nieuws voor fietsers: extra fietsbeugels op komst in Kartuizersvest Kristof De Cnodder

28 november 2019

De stad Lier gaat negen bijkomende fietsbeugels plaatsen aan de Kartuizersvest. De fietsbeugels worden ingeplant op het terrein van de Vlaamse Regie der Gebouwen.

Er kwam vanuit de bevolking de vraag om in de Kartuizersvest extra plaatsen te voorzien om fietsen te stallen. Het Lierse schepencollege ging daar graag op in, maar stelde vast dat er op het openbaar domein zelf weinig plaats is. Daarom klopte men aan bij de Vlaamse overheid, die in de Kartuizersvest een kantoor heeft van de Regie der Gebouwen. De stad Lier kreeg nu toestemming om op het terrein in kwestie negen fietsbeugels te plaatsen. Wellicht nog dit jaar worden de beugels geplaatst.