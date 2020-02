Gezocht: zestig reuzendragers voor ommegang begin oktober Kristof De Cnodder

03 februari 2020

16u06 6 Lier Gezocht: een zestigtal pijnders (reuzendragers) die in het eerste weekend van oktober willen meehelpen tijdens de vijfjaarlijkse reuzenommegang van Lier. Wie graag één van de grote reuzen op zijn schouders wil torsen, dient wel wat kracht te hebben. De grootste exemplaren uit de Lierse reuzentrein wegen immers tot zeventig kilogram.

Vroeger gebeurde het ronddragen van de Lierse reuzen door stadsarbeiders, maar daar kwam in 2012 om financiële redenen een einde aan. Daarop werd de vzw Gezellen van ’t Groot Volk opgericht, met als onderafdeling de Gilde van de Lierse Pijnders. “De gilde heeft een dertigtal vaste leden, wat voldoende is in een normaal jaar. Maar op 3 en 4 oktober doen we een ommegang en daarom hebben we extra volk nodig”, vertelt Luk Ceulemans van de Gezellen van ’t Groot Volk. “Een aantal gelegenheidspijnders gaan we kunnen rekruteren binnen enkele plaatselijke sportclubs. Los daarvan hebben we ook nog een stuk of zestig individuele pijnders nodig.”

Met een reus rondzeulen kan wel best zwaar werk zijn. “De grootste reuzen wegen tot zeventig kilogram”, zegt Luk Ceulemans. “Bovendien is er binnenin zo’n reus weinig zuurstof. Dat maakt dat de pijnders mekaar tijdens de ommegang regelmatig moeten aflossen. Per grote reus hebben we drie dragers nodig, per kleinere reus twee. De kleinere reuzen zijn overigens veel minder zwaar. Ook vrouwen kunnen die figuren perfect dragen. In onze vaste pijndersgroep zitten drie dames.”

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar liersepijnders@gmail.com. “Iedereen is welkom, maar je moet wel beseffen dat pijnder worden een bepaald engagement inhoudt”, benadrukt Luk Ceulemans. “Omdat reuzen dragen een specifieke techniek vergt, zijn er vooraf enkele oefensessies voorzien. Die dien je natuurlijk bij te wonen.” Meer info over de ommegang zelf wordt later verspreid.