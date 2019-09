Gezocht: voetpad in Beekstraat (en het zit ergens onder het groen) Kristof De Cnodder

12 september 2019

Zoek het voetpad. Voorwaar geen makkelijke opdracht in dit stuk van de Beekstraat in Koningshooikt. Een foto van dit overwoekerde strookje stoep circuleert op Facebook en deed heel wat wenkbrauwen fronsen.

Een inwoner van de Lierse deelgemeente Koningshooikt klaagde via Facebook de toestand aan van een voetpad in de Beekstraat. Hoewel je je kan afvragen of een voetpad op deze ietwat afgelegen plaats wel erg zinvol is, is het tegelijk natuurlijk frappant dat het er zo onderkomen bij ligt. Hallo, stad Lier?

“Het is niet aan de stad om het onkruid op dat voetpad te verwijderen”, verduidelijkte schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA) toen we hem een foto van de situatie voorlegden. “Volgens het politiereglement dient het onderhoud van voetpaden te gebeuren door de eigenaars van de perscelen die er naast liggen.”

Navraag leerde dat de eigenaar van het perceel in de Beekstraat niet in Koningshooikt woont, maar vast in het Arabische emiraat Dubai verblijft. Schepen Wollants liet weten dat men in het stadhuis wel over contactgegevens beschikt van de eigenaar en dat men betrokkene zal aanmanen om de ‘groene’ strook opnieuw vrij te maken.