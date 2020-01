Gezocht: tijdelijke uitbater voor Liers stationsbuffet Kristof De Cnodder

14 januari 2020

16u10 6 Lier Sinds de jaarwisseling is het stationsbuffet van Lier gesloten. Brouwerij Alken-Maes is op zoek naar een tijdelijke uitbater voor de horecazaak.

Treinreizigers kunnen dezer dagen niets drinken in het stationsbuffet aan het Lierse Leopoldplein. Aan de (gesloten) deur hangt een boodschap van de vorige kroegbaas: ‘Aan alle klanten, bedankt voor het jarenlange vertrouwen!’. Een nieuwe waard is er voorlopig niet.

De overeenkomst tussen de NMBS en brouwerij Alken-Maes – die de voorbije jaren voor een gerant zorgde – liep op 31 december af. Voorlopig kon er niet onderhandeld worden over een nieuwe concessie, aangezien de NMBS plannen heeft om het buffet binnen afzienbare tijd te vernieuwen. In afwachting daarvan wil Alken-Maes wel graag een cafébaas voor de korte termijn vinden, iets waar de vorige uitbater niet op in kon gaan. Geïnteresseerden kunnen zich melden via immo@nmbs.be