Gezocht: ‘padvinders’ om trage wegen in kaart te brengen Kristof De Cnodder

24 juni 2019

De stad Lier wil samen met Regionaal Landschap Rivierenland de zogenaamde trage wegen op het Lierse grondgebied gaan inventariseren. Daarvoor doet men een beroep op vrijwillige ‘padvinders’.

Trage wegen zijn paden die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer (veldwegen, jaagpaden, karrensporen, vroegere treinbeddingen, bospaden, ….). Deze wegen kunnen dienst doen als veilige fiets- en wandelverbinding of kunnen interessant zijn voor toeristen. De stad Lier en Rivierenland willen het hele netwerk aan trage wegen nu dus grondig in kaart brengen. Wie daar als vrijwilliger aan wil meewerken kan zich aanmelden door een mail te sturen naar Maximiliaan@rlrl.be. Het inventariseren zelf gebeurt via een handige app.