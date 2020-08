Gezellig picknicken in mooi kader en tegelijk goed doel steunen: het kan bij boerderij Vercammen Kristof De Cnodder

07 augustus 2020

14u54 2 Lier Op het landbouwbedrijf van de gebroeders Vercammen (aan Tallaart 78 in Koningshooikt) kan u nog heel de zomer terecht voor een picknick op het veld. De opbrengst van de picknick gaat naar zorgboerderij Tallaart, die een waardevolle tijdsbesteding biedt aan mensen met een kwetsbare achtergrond.

Stuwende kracht achter vzw Tallaart is Liers gemeenteraadslid Evi Van Camp, die tevens verbonden is aan boerderij Vercammen. In de zomer van 2018 en 2019 pakte Evi al uit met een maïsdoolhof ten voordele van de vzw. Ook dit jaar is er weer een doolhof, maar sinds begin augustus kunnen geïnteresseerden als extraatje ook aanschuiven voor een picknick.

“Normaal organiseren we in de paasvakantie boerderijkampen om geld in het laatje te brengen voor de zorgboerderij. Maar door de coronacrisis hebben we die kampen toen moeten schrappen. Daarom gingen we nu op zoek naar een nieuwe inkomstenbron. Dat werd dus de picknick op het veld”, legt Evi Van Camp uit.

Lokale producten

Samen met Anja Vlaeymans van de Lierse bistro Het Looks stelde Evi een goed gevuld picknickpakket samen. “In de picknickmand vind je vooral lokale producten, onder andere van onze eigen boerderij”, vertelt Evi. “Zo lang het mooi weer is, kan je elke maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag op een zelf gekozen tijdstip op ons veld komen picknicken. Om praktische redenen vragen we om minstens twee dagen van tevoren te bestellen.”

De prijs voor de picknick bedraagt 25 euro per persoon (vijftien euro voor kinderen onder twaalf jaar). Voor dat geld krijgt u ook een wandelkaart voor een tochtje in de omgeving en een bezoek aan het maïsdoolhof. Het maïsdoolhof ontdekken zonder picknick kan ook. Dan betaalt u vijf euro per persoon. Reserveren voor de picknick kan via www.gebroedersvercammen.be.