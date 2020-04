Gewone spoeddienst Heilig Hart ziet kwart minder patiënten: “Blijf niet weg uit vrees voor coronabesmetting” Kristof De Cnodder

08 april 2020

11u07 0 Lier De gewone spoedafdeling van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis kreeg in maart een kwart minder patiënten over de vloer dan in een ‘normale’ maand. Het ziet er naar uit dat er mensen wegblijven omdat ze schrik hebben om in het ziekenhuis een coronabesmetting op te lopen. “Die vrees is ongegrond”, benadrukt hoofdgeneesheer Patrick Smits.

“We zien een opvallende daling in het aantal aanmeldingen op onze spoeddienst voor wat betreft niet-corona gerelateerde klachten”, vertelt diensthoofd Koen De Feyter. “Vandaar lanceren we een soort van oproep om toch te blijven komen. We willen vermijden dat mensen wegblijven uit vrees om besmet te worden met corona. Te lang rondlopen met ernstige klachten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.”

Hoofdarts Patrick Smits wenst in de verf te zetten dat het Lierse ziekenhuis is opgesplitst in een corona- en niet-corona sectie. Beide afdelingen zijn volledig gescheiden van elkaar. “We hebben als het ware ons ziekenhuis half verbouwd om ervoor te zorgen dat mensen die geen corona-gerelateerde klachten hebben, op een veilige manier kunnen worden verzorgd” aldus dokter Smits. “Patiënten kunnen met een gerust hart bij ons aankloppen. Ook de mama’s in spé mogen op hun twee oren slapen: het bevallingskwartier en de materniteit zijn honderd procent corona-proof.”