Gevolg coronacrisis: Lierse gemeenteraad vergadert voor het eerst van achter computer Kristof De Cnodder

20 april 2020

11u22 0 Lier De coronacrisis brengt nu ook een Lierse politieke primeur met zich mee. De gemeenteraad zal namelijk op maandag 27 april voor het eerst op digitale wijze vergaderen.

In maart werd de geplande gemeenteraadszitting nog gewoon afgelast omwille van de coronadreiging. Maar twee maanden na mekaar overslaan, zou te veel vertraging met zich meebrengen in bepaalde dossiers. En dus dokterde het stadsbestuur een alternatief uit. In navolging van heel wat andere steden en gemeentes gaat de Lierse gemeenteraad nu ook vergaderen via videochat.

“Bepaalde beslissingen moeten nu eenmaal worden genomen. De boel moet blijven draaien”, vertelt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Onze ICT-dienst heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een videoconferentie met de 33 raadsleden. Tijdens de vergadering is er ook een ICT’er stand-by om in te grijpen indien er zich toch technische problemen zouden voordoen. Om praktische redenen zal het grote publiek de zitting uitzonderlijk niet rechtstreeks kunnen volgen. Wel wordt alles opgenomen en later op de website van de stad geplaatst.”