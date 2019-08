Gestolen paintballgeweren terecht, 19-jarige Hooiktenaar verdacht van diefstal Kristof De Cnodder

20 augustus 2019

17u51 0

De lokale politie van Lier heeft in deelgemeente Koningshooikt tien paintballgeweren teruggevonden die in de nacht van 22 op 23 oktober vorig jaar werden gestolen in paintballclub Red Fox in Kessel. Een 19-jarige jongeman uit Koningshooikt wordt verdacht van de diefstal.

Grondig onderzoek leidde de Lierse politie tot bij de vermoedelijke dader. Vorige week werd er een huiszoeking gehouden en daarbij vond men tien van in totaal twaalf gestolen paintballgeweren terug. De totale waarde van de geweren bedroeg volgens de uitbaters van Red Fox ongeveer vijfduizend euro.

Een 19-jarige verdachte werd vandaag door de politie verhoord. De Hooiktenaar werd niet aangehouden, maar hij zal zich later wel in een rechtbank moeten verantwoorden.